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Сборная Аргентины сравнялась с командой России по показателю, связанному с Месси и Саленко

Сборная Аргентины сравнялась с командой России по показателю, связанному с Месси и Саленко
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил все пять мячей национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Нападающий сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль — в игре с Австрией (2:0). Таким образом, Месси стал вторым игроком в истории турнира, забившим первые пять мячей своей команды на чемпионате мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Ранее такое достижение покорялось только форварду сборной России Олегу Саленко на чемпионате мира 1994 года, который забил пять первых мячей национальной команды на турнире в матче с Камеруном (6:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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