Сборная Аргентины сравнялась с командой России по показателю, связанному с Месси и Саленко

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси забил все пять мячей национальной команды на чемпионате мира 2026 года. Нападающий сделал хет-трик в матче с Алжиром (3:0) и дубль — в игре с Австрией (2:0). Таким образом, Месси стал вторым игроком в истории турнира, забившим первые пять мячей своей команды на чемпионате мира.

Ранее такое достижение покорялось только форварду сборной России Олегу Саленко на чемпионате мира 1994 года, который забил пять первых мячей национальной команды на турнире в матче с Камеруном (6:1).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).