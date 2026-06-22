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Лионель Месси ответил, есть ли у него любимый гол на чемпионатах мира

Лионель Месси ответил, есть ли у него любимый гол на чемпионатах мира
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который ранее с 18 голами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, ответил, есть ли у него любимый мяч среди всех, что он забил на мировых первенствах. На ЧМ-2026 аргентинец оформил хет-трик в ворота Алжира (3:0) и дубль — в матче с Австрией (2:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 04:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 0
Алжир
1:0 Месси – 17'     2:0 Месси – 60'     3:0 Месси – 76'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

— Вами уже забито 18 голов на чемпионатах мира, и это число становится только больше. Есть ли у вас любимый забитый мяч?
— Честно говоря, даже и не знаю. Не могу вспомнить. Я устал, мне тяжело сейчас думать. Я лишь хочу насладиться моментом и отпраздновать победу со своими партнёрами по команде, — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в соцсети X.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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