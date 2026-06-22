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Тьяго Силва вернулся во «Флуминенсе»

Тьяго Силва вернулся во «Флуминенсе»
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Бывший защитник «ПСЖ», «Челси» и сборной Бразилии Тьяго Силва снова стал игроком «Флуминенсе». О подписании контракта с 41‑летним футболистом клуб объявил на своей странице в социальных сетях.

«Некоторые истории никогда не закончатся. Монстр Тьяго Силва вернулся», — говорится в сообщении пресс‑службы клуба.

В мае 2026 года Силва покинул «Порту» на правах свободного агента. Он уже выступал за «Флуминенсе» с 2006 по 2009 год и выиграл с ним Кубок Бразилии в 2007‑м. В 2024 году защитник вернулся в бразильский клуб и отыграл за него ещё два сезона. В составе сборной Бразилии Силва провёл 113 матчей и забил семь голов. Этим летом он не был включён в заявку национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

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