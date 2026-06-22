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Месси ответил, думал ли о рекорде Клозе по голам на ЧМ перед матчем с Австрией

Месси ответил, думал ли о рекорде Клозе по голам на ЧМ перед матчем с Австрией
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси ответил, думал ли о рекорде бывшего нападающего национальной команды Германии Мирослава Клозе по голам на ЧМ перед матчем с Австрией. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

— Ты превзошёл Клозе. Ты об этом думал?
— Мы думали только о том, чтобы одержать победу, и знали, что каждый матч будет сложным и ни один соперник ничего нам не подарит, — приводит слова Месси официальный аккаунт сборной Аргентины в социальной сети Х.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.

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