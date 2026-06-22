Бубнов оценил игру Месси и сборной Аргентины в матче с Австрией на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной Аргентины и форварда Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

«Месси забил пять голов в двух матчах — это феноменальная статистика, а сегодня против Австрии мог забить ещё больше, не реализовав пенальти и ещё три голевых момента. Аргентинцы полностью контролировали игру, австрийцы не создали ни одного опасного момента — это показатель класса команды. Сейчас разберу по показателям, насколько экономно и технично играет Аргентина, чтобы без особых усилий добиваться таких убедительных побед. Уверен, что и команда, и Месси заслуживают высшие оценки», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.