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Бубнов оценил игру Месси и сборной Аргентины в матче с Австрией на ЧМ-2026

Бубнов оценил игру Месси и сборной Аргентины в матче с Австрией на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил игру сборной Аргентины и форварда Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Месси забил пять голов в двух матчах — это феноменальная статистика, а сегодня против Австрии мог забить ещё больше, не реализовав пенальти и ещё три голевых момента. Аргентинцы полностью контролировали игру, австрийцы не создали ни одного опасного момента — это показатель класса команды. Сейчас разберу по показателям, насколько экономно и технично играет Аргентина, чтобы без особых усилий добиваться таких убедительных побед. Уверен, что и команда, и Месси заслуживают высшие оценки», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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