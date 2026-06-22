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Видео: семья Месси празднует рекордный гол аргентинца на ЧМ

Видео: семья Месси празднует рекордный гол аргентинца на ЧМ
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил пять голов в первых двух матчах своей команды на чемпионате мира — 2026: аргентинец отметился хет-триком в ворота Алжира (3:0) и дублем — в игре с Австрией (2:0) и стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств. В Сети появилось видео, на котором достижение игрока празднует его семья.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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