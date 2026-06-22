«Гномик, это просто безумие!» Ди Мария — о дубле Месси и выходе Аргентины в 1/16 финала ЧМ

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария на странице в соцсетях отреагировал на дубль своего друга и соотечественника Лионеля Месси в матче 2-го тура группы J чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Австрии (2:0). Эта победа обеспечила аргентинцам выход в 1/16 финала турнира. Ди Мария назвал Месси «гномиком», поскольку они являются близкими друзьями.

Фото: Страница Анхеля Ди Марии в соцсетях

«Гномик, это просто безумие!» — сказано в публикации Ди Марии.

После 2-го тура сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет турнирную таблицу группы J. Национальная команда Австрии заработала три очка и располагается на второй строчке.

В 3-м туре сборная Аргентины встретится с Иорданией (28 июня), а Австрия — с Алжиром (28 июня).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).