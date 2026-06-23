«Такой бред несут эти нефутбольные люди». Мостовой — о Рангнике и Месси после матча ЧМ

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси и главном тренере Австрии Ральфе Рангнике после встречи между командами на чемпионате мира 2026 года. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, Месси оформил дубль.

«Просто отлично! Тренер сборной Австрии дал прогноз, да, в игре с Аргентиной и с гением футбола: «Если вы хотите выиграть большую сумму денег, ставьте на нас». Такой есть Рангник, которого до сих пор ещё раскусить не могут, да? Везде там пролезает. Как он умудряется только? Никто понять не может это.

А тут Лионель Месси, 39-летний. Взял им просто два забил и пенальти ещё не забил. Не хотел забивать, наверное, да? Думает: «А ладно, забью просто».

Ну, такой бред иногда несут эти нефутбольные люди, это просто ужас. Так что… Футбол этим и прекрасен, что есть гении, гениальные футболисты, да? Это Месси. И есть много вот…» — сказал Мостовой в видео в своём телеграм-канале.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).