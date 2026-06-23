«Лучшее для будущего». Хулиан Альварес публично заявил о желании покинуть «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес заявил о желании сменить клуб в летнее трансферное окно.

«Хочу осуществить свою мечту. Я поговорил с людьми в клубе, с которыми должен был поговорить. Лучшее для моего будущего — это трансфер», — цитирует Альвареса ESPN Argentina.

26-летний форвард в минувшем сезоне провёл за «Атлетико» 52 матча, забил 20 голов и отдал 10 голевых передач. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Барселоны», «Реала», «Арсенала» и других европейских клубов.

В данный момент Альварес находится в расположении сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года, где команда вышла в плей-офф. Следующую игру аргентинцы проведут с командой Иордании 28 июня.