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Экс-футболист сборной Украины Воронин опубликовал фото с Фёдором Смоловым

Экс-футболист сборной Украины Воронин опубликовал фото с Фёдором Смоловым
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Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин на своей странице в социальной сети опубликовал фото с экс-нападающим «Краснодара» и сборной России Фёдором Смоловым.

На снимке Андрей Воронин и Фёдор Смолов запечатлены улыбающимися и в обнимку.

Фото: Из личного архива Воронина

Ранее сообщалось, что Смолов отправился на мейджор-турнир по Counter-Strike 2 в Германию, где проживает Андрей Воронин.

Воронин выступал в чемпионате России с 2010 по 2014 год. Также футболист известен по своим выступлениям за «Майнц», «Байер» и «Ливерпуль».

Российский клубы и сборные не принимают участия в международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

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