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Мбаппе забил 15-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — три мяча

Мбаппе забил 15-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — три мяча
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил гол в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака. Это 15-й мяч Мбаппе на мировых первенствах, он сократил отставание по этому показателю от аргентинского рекордсмена Лионеля Месси (18). На данный момент счёт — 1:0 в пользу французов

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Остановлен
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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