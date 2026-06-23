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Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира. Это случилось в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт — 1:0 в пользу французов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Остановлен
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

Мбаппе отметился голом на 14-й минуте встречи. Этот гол стал для француза 15-м на мировых первенствах. Мбаппе сравнялся по этому показателю с бразильцем Роналдо. Больше забили только форвард сборной Аргентины Лионель Месси (18 мячей) и экс-нападающий Германии Мирослав Клозе (16).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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