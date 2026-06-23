Владислав Радимов высказался о Лионеле Месси после матча Аргентина — Австрия на ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Владислав Радимов высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси после матча 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Игра прошла на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» (Арлингтон, Техас, США). В качестве главного арбитра выступил Амин Омар из Египта. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

«Я в восторге, невозможно не болеть за этого футболиста. Он творит эту магию, на днях ему будет 39 лет. С каждым днём ты всё восхищаешься и восхищаешься тем, что он творит на поле. Фантастика какая‑то. Честно говоря, уже не ждёшь, думаешь: всё, заканчивает, — а он от матча к матчу только лучше становится», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.