Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Австрией на ЧМ-2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0). Нападающий опубликовал запись на своей странице в социальных сетях.

«Ещё одна победа в сложном матче, которая позволяет нам сделать ещё один шажок вперёд», — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18). Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.