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Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Австрией на ЧМ-2026

Месси опубликовал пост после победы Аргентины над Австрией на ЧМ-2026
Лионель Месси
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси подвёл итоги матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0). Нападающий опубликовал запись на своей странице в социальных сетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Ещё одна победа в сложном матче, которая позволяет нам сделать ещё один шажок вперёд», — написал Месси на своей странице в социальных сетях.

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18). Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 3-й тур
28 июня 2026, воскресенье. 05:00 МСК
Иордания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
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Турнирная таблица Чемпионата Мира по футболу 2026
Календарь Чемпионата Мира по футболу 2026
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