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Клозе отреагировал на рекорд Месси по голам на мировых первенствах

Клозе отреагировал на рекорд Месси по голам на мировых первенствах
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Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе отреагировал на рекорд нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, установленный в матче с Австрией. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох. Месси — лучший футболист всех времён для меня. Поздравляю, чемпион», — приводит слова Клозе Süddeutsche Zeitung.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.

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