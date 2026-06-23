Клозе отреагировал на рекорд Месси по голам на мировых первенствах

Бывший форвард сборной Германии Мирослав Клозе отреагировал на рекорд нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси по голам на чемпионатах мира, установленный в матче с Австрией. Победу во встрече со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

«Я ведь всегда говорил, что Месси не так уж плох. Месси — лучший футболист всех времён для меня. Поздравляю, чемпион», — приводит слова Клозе Süddeutsche Zeitung.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.