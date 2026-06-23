Килиан Мбаппе проводит 100-й матч за сборную Франции

Нападающий Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе сборной Франции в сегодняшнем матче со сборной Ирака, который стал для него 100-м в карьере за национальную команду. Форвард достиг этой отметки в возрасте 27 лет, имея в своем активе 58 забитых мячей.

Мбаппе стал 10-м футболистом в истории французского футбола, сыгравшим 100 и более встреч за сборную. До него этот рубеж преодолели Дидье Дешам (103), Патрик Виейра (107), Зинедин Зидан (108), Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123), Антуан Гризманн (137), Оливье Жиру (137), Лилиан Тюрам (142) и рекордсмен Уго Льорис (145).

Встреча проходит в эти минуты, Франция выигрывает со счётом 1:0.