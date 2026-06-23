Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Килиан Мбаппе проводит 100-й матч за сборную Франции

Килиан Мбаппе проводит 100-й матч за сборную Франции
Комментарии

Нападающий Килиан Мбаппе вышел в стартовом составе сборной Франции в сегодняшнем матче со сборной Ирака, который стал для него 100-м в карьере за национальную команду. Форвард достиг этой отметки в возрасте 27 лет, имея в своем активе 58 забитых мячей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Остановлен
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

Мбаппе стал 10-м футболистом в истории французского футбола, сыгравшим 100 и более встреч за сборную. До него этот рубеж преодолели Дидье Дешам (103), Патрик Виейра (107), Зинедин Зидан (108), Марсель Десайи (116), Тьерри Анри (123), Антуан Гризманн (137), Оливье Жиру (137), Лилиан Тюрам (142) и рекордсмен Уго Льорис (145).

Встреча проходит в эти минуты, Франция выигрывает со счётом 1:0.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
Материалы по теме
Мбаппе забил 15-й гол на чемпионатах мира, до рекорда Месси — три мяча
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android