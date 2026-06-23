Мбаппе — первый футболист, сыгравший 100 матчей за сборную Франции до 30 лет

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе стал первым футболистом, достигшим отметки в 100 сыгранных матчей за «трёхцветных» до 30 лет. 27-летний форвард вышел в стартовом составе на встречу с Ираком во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает аккаунт Stats Foot на странице в социальной сети X.

Подчёркивается, что сборная Франции побеждала в девяти предыдущих матчах, когда один из её игроков достигал отметки в 100 встреч за «трёхцветных».

Встреча Франции и Ирака проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов.

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