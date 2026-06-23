Франция — Ирак: старт второго тайма отложен минимум на 15 минут из-за погоды в США

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Старт второго тайма в матче был отложен минимум на 15 минут. К концу первого тайма разразился сильный дождь. В перерыве встречи была объявлена грозовая опасность, поэтому в соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле отложат. В первом тайме единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

Фото: Кадр из трансляции

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.