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Матч Франция — Ирак не возобновится раньше 2:00 мск — источник

Матч Франция — Ирак не возобновится раньше 2:00 мск — источник
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Матч между сборными Франции и Ирака во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года не возобновится раньше 2:00 мск из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает RMC Sport со ссылкой на Международную федерацию футбола (ФИФА).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Остановлен
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

Ранее сообщалось, что перерыв в игре продлится не менее 30 минут. Зрителей попросили покинуть свои места в связи с опасностью наступления грозы.

Встреча между сборными Франции и Ирака проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). После первого тайма счёт — 1:0 в пользу «трёхцветных». Единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

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