Смолов отреагировал на историческое бомбардирское достижение Месси на ЧМ

Экс-форвард сборной России Фёдор Смолов высказался о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси после встречи 2-го тура группы J мирового первенства 2026 года с Австрией. Победу в матче со счётом 2:0 праздновали футболисты сборной Аргентины, а Месси оформил дубль.

«Лео. Абсолютное величие. Спасибо тебе за футбол», — написал Смолов в телеграм-канале.

Месси отличился на 39-й минуте, забив свой 17-й мяч на мировых первенствах. После этого Месси стал лучшим бомбардиром в истории турнира и обошёл по этому показателю бывшего форварда сборной Германии Мирослава Клозе, у которого 16 голов. А на 90+5-й минуте Месси оформил дубль. Этот гол стал для форварда 18-м.