Где смотреть матч группового этапа ЧМ по футболу — 2026 Англия — Гана, кто покажет

23 июня состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Игру в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Также встречу можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт».

В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня). Гана в 3-м туре сыграет с Хорватией (также 28 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.