Дешам отреагировал на приостановление матча Франция — Ирак из-за опасности грозы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал приостановление матча с Ираком во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 по причине опасности грозы. Футболисты не вернулись на поле после перерыва. Издание RMC Sport сообщило, что встреча не возобновится раньше 2:00 мск.

«Приостановка из-за погоды? Было предупреждение, потом оно исчезло, потом снова появилось… Я перестал сообщать игрокам новости [о продолжении матча], так как они меняются каждые 30 секунд. Мы ждём… А потом самое важное — это время на разминку, чтобы снова войти в ритм», — приводит слова Дешама RMC Sport.

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