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«Барселона» не купит». AS передал позицию «Атлетико» на фоне просьбы Альвареса о трансфере

«Барселона» не купит». AS передал позицию «Атлетико» на фоне просьбы Альвареса о трансфере
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В мадридском «Атлетико» отреагировали на заявление нападающего Хулиана Альвареса, публично попросившего «матрасников» выставить его на трансфер. В «Атлетико» заявили, что намерены привлечь сине-гранатовых к спортивному правосудию за переговоры с аргентинцем, несмотря на наличие у него контракта до 2030 года.

«В прошлом мы уже видели, как работает «Барселона». Например, когда «Атлетико» готовился к матчу Лиги чемпионов с «Ювентусом», «Барса» обещала комиссию сестре Гризманна, его семье и самому игроку.

Нет такой суммы, за которую «Барселона» могла бы купить Хулиана. Он не будет продан в «Барселону». Либо заплатите отступные (€ 500 млн), либо никак.

Все знают, что это мошеннический клуб из-за дела Негрейры и их сделок по футболистам из других команд. Но они столкнулись с клубом, который не позволит смеяться над собой», — сказали в «Атлетико» для AS.

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