Норвегия — Сенегал: стартовые составы команд на матч чемпионата мира по футболу — 2026

23 июня состоится матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Вилтон Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

Норвегия: Нюланд, Хеггем, Рюэрсон, Аер, Мёллер Вольфе, Эдегор, Берге, Эурснес, Сёрлот, Холанд, Нуса.

Сенегал: Менди, Диатта, Ньякате, Кулибали, Диуф, Камара, Идрисса Гейе, Пап Гейе, Сарр, Мане, Джексон.

В 1-м туре группы I норвежская национальная команда обыграла Ирак (4:1), а Сенегал уступил Франции (1:3). В 3-м туре сборная Норвегии встретится с Францией (26 июня), а Сенегал — с Ираком (26 июня).