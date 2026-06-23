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Франция — Ирак: на стадионе объявили, что игра отложена на неопределённое время

Франция — Ирак: на стадионе объявили, что игра отложена на неопределённое время
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Остановлен
1 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'    

По стадиону объявили, что матч всё ещё откладывается. Отмечается, что болельщики, которые только вернулись на трибуны, встретили новость гулом и свистом. Главный тренер Ирака Грэм Арнольд лично вышел проверить погоду.

Фото: Кадр из трансляции

Ранее сообщалось, что старт второго тайма отложен сначала на 15 минут, а затем — на час. Напомним, к концу первого тайма разразился сильный дождь. В перерыве встречи была объявлена грозовая опасность, поэтому в соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле отложат.

В первом тайме единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

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