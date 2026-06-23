Месси встретился с Клоппом и Мюллером после исторического матча ЧМ с Аргентина — Австрия

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0) встретился с известным немецким тренером Юргеном Клоппом и нападающим Томасом Мюллером.

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Главные ожидания от ЧМ по футболу: