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Месси встретился с Клоппом и Мюллером после исторического матча ЧМ с Аргентина — Австрия

Месси встретился с Клоппом и Мюллером после исторического матча ЧМ с Аргентина — Австрия
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Австрией (2:0) встретился с известным немецким тренером Юргеном Клоппом и нападающим Томасом Мюллером.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

Фото: Кадр из трансляции

Сборная Аргентины после двух туров набрала шесть очков и с первого места досрочно вышла в плей-офф. В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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