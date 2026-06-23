ФИФА сделала заявление в связи с приостановкой матча Франция — Ирак из-за непогоды

Международная федерация футбола (ФИФА) на официальном сайте сделала заявление в связи с приостановкой матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года Франция — Ирак из-за опасности грозы. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США).

«В связи с неблагоприятными погодными условиями в Филадельфии, включая риск удара молнии вблизи стадиона, матч чемпионата мира между Францией и Ираком приостановлен. Объявлен 30-минутный перерыв, однако ситуация всё ещё находится под наблюдением, чтобы определить возможность дальнейших задержек.

ФИФА будет следовать протоколам безопасности, установленным местными властями, и матч возобновится, как только это будет безопасно. Безопасность всех лиц является приоритетом ФИФА. Мы благодарим всех болельщиков за понимание и сотрудничество», — написано на сайте ФИФА.

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