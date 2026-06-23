Матч Франция — Ирак не начнётся раньше 2:30 мск, рядом со стадионом молнии — источник

Матч между сборными Франции и Ирака во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026 отложен ещё на 30 минут из-за опасности грозы. Об этом сообщает журналист Radio France Юлиен Фромент своей странице в социальной сети X.

Сообщается, что рядом со стадионом в Филадельфии (США), где проходит встреча, по-прежнему наблюдаются молнии. Также усиливается дождь. Болельщики укрываются от непогоды в коридорах стадиона.

Французское издание RMC Sport также подчёркивает, что игра возобновится в 2:30 мск при самом оптимистичном сценарии.

После первого тайма счёт — 1:0 в пользу «трёхцветных». Единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

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