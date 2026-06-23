Месси вышел в плей-офф с Аргентиной, установив рекорд чемпионатов мира всех времён

38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым футболистом, вышедшим в плей-офф на шести подряд чемпионатах мира.

Сборная Аргентины досрочно квалифицировалась в плей-офф мирового первенства после того, как «альбиселесте» обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0) в первых двух встречах турнира. Ранее ни один футболист не выходил со своей сборной в плей-офф шесть раз. Криштиану Роналду (Португалия) и вратарь Гильермо Очоа (Мексика) также играют на шестом турнире, но повторить достижение Месси им не удастся.

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.