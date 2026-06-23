Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Месси вышел в плей-офф с Аргентиной, установив рекорд чемпионатов мира всех времён

Месси вышел в плей-офф с Аргентиной, установив рекорд чемпионатов мира всех времён
Комментарии

38-летний аргентинский нападающий Лионель Месси стал первым футболистом, вышедшим в плей-офф на шести подряд чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа J. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 20:00 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австрия
1:0 Месси – 38'     2:0 Месси – 90+5'    

Сборная Аргентины досрочно квалифицировалась в плей-офф мирового первенства после того, как «альбиселесте» обыграли Алжир (3:0) и Австрию (2:0) в первых двух встречах турнира. Ранее ни один футболист не выходил со своей сборной в плей-офф шесть раз. Криштиану Роналду (Португалия) и вратарь Гильермо Очоа (Мексика) также играют на шестом турнире, но повторить достижение Месси им не удастся.

Во встрече с австрийцами аргентинец оформил дубль, забив по голу в каждом из таймов (на 38-й и 90+5-й минутах), тем самым став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира (18).

В заключительном туре команда сыграет с Иорданией. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Месси встретился с Клоппом и Мюллером после исторического матча ЧМ с Аргентина — Австрия
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android