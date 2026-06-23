«Можно идти спать». Генич отреагировал на погоню Мбаппе за Месси в гонке бомбардиров ЧМ

Российский комментатор Константин Генич отреагировал погоню форварда Килиана Мбаппе за результатом аргентинца Лионеля Месси в бомбардирской гонке чемпионата мира. Напомним, в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака французский нападающий отметился голом. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). На данный момент счёт — 1:0 в пользу французов. Игра была остановлена из-за непогоды.

«Можно идти спать. Не сегодня он ЕГО догонит», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Мбаппе отметился голом на 14-й минуте встречи. Этот гол стал для француза 15-м на мировых первенствах. Мбаппе сравнялся по этому показателю с бразильцем Роналдо. Больше забили только форвард сборной Аргентины Лионель Месси (18 мячей) и экс-нападающий Германии Мирослав Клозе (16).