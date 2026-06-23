Матч Франция — Ирак начнётся в 2:50 мск, игроки выйдут на разминку в 2:30 мск

Матч между сборными Франции и Ирака во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года начнётся в 2:50 мск. Футболисты выйдут на разминку в 2:30 мск. Об этом сообщает RMC Sport.

Указанная игра началась в 00:00 мск. Однако национальные команды не вышли на поле после перерыва из-за опасности грозы. Время начала второго тайма переносилось несколько раз.

Ранее сообщалось, что рядом со стадионом в Филадельфии (США), где проходит встреча, по-прежнему наблюдаются молнии и усиливается дождь. Болельщики укрываются от непогоды в коридорах стадиона.

После первого тайма счёт — 1:0 в пользу «трёхцветных». Единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

Невероятные стадионы ЧМ-2026: