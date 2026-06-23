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Стало известно, будет ли начало матча Норвегия — Сенегал задержано из-за погоды в США

Стало известно, будет ли начало матча Норвегия — Сенегал задержано из-за погоды в США
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23 июня состоится матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступит Вилтон Сампайо из Бразилии. Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
Не начался
Сенегал
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Издание RMC Sport сообщило, что начало встречи Норвегии с Сенегалом не будет задержано из-за погодный условий, как это было во время встречи Франция — Ирак, которая проходит в Филадельфии. Второй тайм этого матча задержан уже более чем на полтора часа.

«Хотя матч Франции с Ираком, проходящий в Филадельфии, был приостановлен из-за погодных условий, ФИФА объявила, что это никак не повлияет на начало матча Норвегия — Сенегал», — говорится в сообщении на сайте RMC Sport.

Ранее норвежцы и сенегальцы сообщили стартовые составы на матч.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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