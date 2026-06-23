«Атлетико» обещал Альваресу продать его, если «Барселона» предложит € 90-100 млн — Скоччиа

В минувшие выходные (20-21 июня) нападающий мадридского «Атлетико» Хулиан Альварес заявил руководству «матрасников», что рассматривает только вариант ухода из клуба. Об этом сообщает журналист Sport.es Уго Скоччиа на странице в социальной сети X.

По информации источника, аргентинский форвард попросил «Атлетико» уважать договорённость, достигнутую между ними несколько месяцев назад. Мадридский клуб пообещал, что продаст Альвареса в «Барселону», если сине-гранатовые предложат € 90-100 млн за его переход.

В понедельник, 22 июня, аргентинец публично заявил о желании покинуть «Атлетико», за который он играет с лета 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

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