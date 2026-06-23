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Франция — Ирак: игра чемпионата мира – 2026 возобновлена после двухчасового перерыва

Франция — Ирак: игра ЧМ-2026 возобновлена после двухчасового перерыва
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В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Матч возобновлён. После того, как со стадиона убрали лишнюю воду, арбитр Фишер дал старт второго тайма. Выход на поле после перерыва был отложен на два часа из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что старт второго тайма отложен сначала на 15 минут, потом — на час, в итоге перерыв затянулся на два часа. Напомним, к концу первого тайма разразился сильный дождь. В перерыве встречи была объявлена грозовая опасность, поэтому в соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле отложат.

В первом тайме единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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