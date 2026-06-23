Франция — Ирак: игра ЧМ-2026 возобновлена после двухчасового перерыва

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч возобновлён. После того, как со стадиона убрали лишнюю воду, арбитр Фишер дал старт второго тайма. Выход на поле после перерыва был отложен на два часа из-за погодных условий.

Ранее сообщалось, что старт второго тайма отложен сначала на 15 минут, потом — на час, в итоге перерыв затянулся на два часа. Напомним, к концу первого тайма разразился сильный дождь. В перерыве встречи была объявлена грозовая опасность, поэтому в соответствии с правилами штата возвращение игроков на поле отложат.

В первом тайме единственный мяч забил французский форвард Килиан Мбаппе.