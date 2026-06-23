В Федерации футбола Франции высказались о приостановке матча с Ираком из-за непогоды

Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал ситуацию с приостановкой матча с Ираком во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года по причине опасности из-за грозы.

«Это очень необычные обстоятельства. Мы должны соблюдать правила принимающей страны. Мы столкнулись с неожиданной ситуацией. Но никогда не было никаких упоминаний о переносе матча [на завтра]. Всегда было ясно: 30-минутный перерыв после каждого удара молнии. Футболистам придётся возвращаться в игру после двухчасового перерыва, что для них беспрецедентно», — приводит слова Диалло RMC Sport.

Указанная игра началась в 00:00 мск. Однако национальные команды не вышли на поле после перерыва по причине опасности из-за грозы. Время начала второго тайма переносилось несколько раз.

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