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В Федерации футбола Франции высказались о приостановке матча с Ираком из-за непогоды

В Федерации футбола Франции высказались о приостановке матча с Ираком из-за непогоды
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Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло прокомментировал ситуацию с приостановкой матча с Ираком во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года по причине опасности из-за грозы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

«Это очень необычные обстоятельства. Мы должны соблюдать правила принимающей страны. Мы столкнулись с неожиданной ситуацией. Но никогда не было никаких упоминаний о переносе матча [на завтра]. Всегда было ясно: 30-минутный перерыв после каждого удара молнии. Футболистам придётся возвращаться в игру после двухчасового перерыва, что для них беспрецедентно», — приводит слова Диалло RMC Sport.

Указанная игра началась в 00:00 мск. Однако национальные команды не вышли на поле после перерыва по причине опасности из-за грозы. Время начала второго тайма переносилось несколько раз.

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