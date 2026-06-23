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Норвегия — Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась

Норвегия — Сенегал: онлайн-трансляция матча ЧМ по футболу — 2026 началась
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В эти минуты проходит матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Норвегии и Сенегала. Игра идёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). В качестве главного арбитра встречи выступает Вилтон Сампайо из Бразилии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
2-й тайм
3 : 1
Сенегал
1:0 Педерсен – 43'     2:0 Холанд – 48'     2:1 Сарр – 53'     3:1 Холанд – 58'    

В 1-м туре группы I норвежская национальная команда обыграла Ирак (4:1), а Сенегал уступил Франции (1:3). В 3-м туре сборная Норвегии встретится с Францией (26 июня), а Сенегал — с Ираком (26 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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