Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. До рекорда Месси — два мяча

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака. Это 15-й и 16-й мячи Мбаппе на мировых первенствах, он сократил отставание по этому показателю от аргентинского рекордсмена Лионеля Месси (18). На данный момент счёт — 2:0 в пользу французов.

Таким образом, Мбаппе вышел на второе место в рейтинге бомбардиров в истории мировых первенств, опередив бразильца Роналдо (15) и догнав немца Мирослава Клозе (16).

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).

Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.