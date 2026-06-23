Мбаппе догнал Клозе по голам на чемпионатах мира. До рекорда Месси — два мяча

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака. Это 15-й и 16-й мячи Мбаппе на мировых первенствах, он сократил отставание по этому показателю от аргентинского рекордсмена Лионеля Месси (18). На данный момент счёт — 2:0 в пользу французов.
Таким образом, Мбаппе вышел на второе место в рейтинге бомбардиров в истории мировых первенств, опередив бразильца Роналдо (15) и догнав немца Мирослава Клозе (16).
В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).
Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.
- 23 июня 2026
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