27-летний Мбаппе забил 60 голов в 100 матчах за сборную Франции

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака, который проходит в эти минуты.

Это 59-й и 60-й мячи Мбаппе за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории Франции.

На данный момент счёт — 2:0 в пользу французов. Всего у Мбаппе уже четыре мяча в двух матчах текущего мирового первенства.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня). Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.