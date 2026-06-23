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27-летний Мбаппе забил 60 голов в 100 матчах за сборную Франции

27-летний Мбаппе забил 60 голов в 100 матчах за сборную Франции
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе оформил дубль в матче 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Ирака, который проходит в эти минуты.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Это 59-й и 60-й мячи Мбаппе за национальную команду. Он является лучшим бомбардиром в истории Франции.

На данный момент счёт — 2:0 в пользу французов. Всего у Мбаппе уже четыре мяча в двух матчах текущего мирового первенства.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня). Групповой этап проходит с 11 по 27 июня: команды играют по круговой системе, проводя по три матча. В плей-офф выйдут две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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