Франция — Ирак: Дембеле довёл счёт до разгромного, отличившись на 66-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Встреча проходит на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии (США). В качестве главного арбитра выступает Дрю Фишер (Калгари, Канада). На данный момент счёт – 1:0 в пользу французов. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 66-й минуте встречи форвард французов Усман Дембеле отличился голом, доведя счёт до разгромного. Ранее звёздный нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе оформил дубль.

В стартовом туре французы обыграли Сенегал (3:1), а Ирак уступил Норвегии (1:4). В 3-м туре Франция встретится с Норвегией (27 июня), а Ирак — с Сенегалом (26 июня).