COPE раскрыл позицию «Атлетико» по Альваресу после заявления игрока о желании уйти

Мадридский «Атлетико» «по соображениям чести» исключил вариант с продажей нападающего Хулиана Альвареса в «Барселону», несмотря на его публичное заявление о желании покинуть «матрасников». Об этом сообщает COPE.

По информации источника, «Атлетико» рассматривает возможность заключения соглашения с лондонским «Арсеналом». Потенциальная сделка предполагает переход Альвареса в английский клуб за € 40-60 млн. Помимо денег, «матрасники» получат форварда Виктора Дьёкереша.

Подчёркивается, что в «Атлетико» предпочитают оставить Хулиана Альвареса в команде, даже если он не будет играть, вместо того, чтобы заключить сделку, которую они посчитают невыгодной для своих интересов.

Аргентинец играет за «матрасников» с лета 2024 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года.

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