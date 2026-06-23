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«Барселона» рассматривает форварда «МЮ» в качестве альтернативы Альваресу — Caught Offside

«Барселона» рассматривает форварда «МЮ» в качестве альтернативы Альваресу — Caught Offside
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«Барселона» включила форварда «Манчестер Юнайтед» Беньямина Шешко в список возможных приобретений, если не удастся осуществить переход главной трансферной цели в лице нападающего мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «красные дьяволы» считают словенского футболиста «неприкасаемым» и не заинтересованы в его продаже, несмотря на то, что посредники собирали сведения относительно его доступности. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает 23-летнего форварда одним из ключевых игроков своего долгосрочного проекта.

В минувшем сезоне Шешко принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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