Норвегия — Сенегал: на 43-й минуте вышедший на замену Педерсен открыл счёт

В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

На 43-й минуте матча счёт открыл норвежский защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте.

На момент написания новости завершается первый тайм, счёт встречи 1:0 в пользу норвежской сборной.

В матче первого тура сборная Норвегии встречалась с национальной командой Ирака, которую разгромила со счётом 4:1. Сенегал же играл со сборной Франции, где потерпел поражение со счётом 1:3.