Норвегия — Сенегал: на 43-й минуте вышедший на замену Педерсен открыл счёт
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В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 03:00 МСК
Норвегия
2-й тайм
3 : 1
Сенегал
1:0 Педерсен – 43' 2:0 Холанд – 48' 2:1 Сарр – 53' 3:1 Холанд – 58'
На 43-й минуте матча счёт открыл норвежский защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте.
На момент написания новости завершается первый тайм, счёт встречи 1:0 в пользу норвежской сборной.
В матче первого тура сборная Норвегии встречалась с национальной командой Ирака, которую разгромила со счётом 4:1. Сенегал же играл со сборной Франции, где потерпел поражение со счётом 1:3.
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