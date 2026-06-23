Обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле забил первый гол в карьере на чемпионатах мира

Нападающий сборной Франции Усман Дембеле отличился голом в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ирака. Встреча проходит в эти минуты. Счёт в матче на данный момент — 3:0.

Это первый гол француза на мировых первенствах. Всего у Усмана 13 игр на ЧМ: четыре — в 2018 году, семь — в 2022-м и два на данный момент на текущем турнире. При этом, у француза три голевые передачи.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.