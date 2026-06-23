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Франция — Ирак, результат матча 23 июня 2026, счёт 3:0, 2-й тур группового этапа чемпионата мира 2026, Мбаппе

Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать себе выход в плей-офф ЧМ-2026
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Завершился матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). В качестве главного арбитра выступил Дрю Фишер из Канады. Победу со счётом 3:0 праздновали европейцы.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

На 14-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Килиан Мбаппе. Ассистировал ему вингер Майкл Олисе. К концу тайма в Филадельфии начался сильный дождь, из-за которого второй тайм пришлось отложить на два часа. После перерыва Мбаппе оформил дубль, забив с паса форварда Усмана Дембеле. На 66-й минуте точку во встрече поставил сам Дембеле, установив окончательный результат. Второй голевой пас на счету Олисе.

Благодаря этой победе сборная Франции гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В 3-м туре группы I французская национальная команда встретится с Норвегией (26 июня). Ирак в этот же день сыграет с Сенегалом (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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