Дубль Мбаппе помог Франции разгромить Ирак и гарантировать себе выход в плей-офф ЧМ-2026

Завершился матч 2-го тура группы I чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Ирака. Команды играли на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США). В качестве главного арбитра выступил Дрю Фишер из Канады. Победу со счётом 3:0 праздновали европейцы.

На 14-й минуте счёт в матче открыл французский форвард Килиан Мбаппе. Ассистировал ему вингер Майкл Олисе. К концу тайма в Филадельфии начался сильный дождь, из-за которого второй тайм пришлось отложить на два часа. После перерыва Мбаппе оформил дубль, забив с паса форварда Усмана Дембеле. На 66-й минуте точку во встрече поставил сам Дембеле, установив окончательный результат. Второй голевой пас на счету Олисе.

Благодаря этой победе сборная Франции гарантировала себе выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

В 3-м туре группы I французская национальная команда встретится с Норвегией (26 июня). Ирак в этот же день сыграет с Сенегалом (26 июня). Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.