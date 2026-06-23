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Сборная Франции отреагировала на досрочный выход команды в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции отреагировала на досрочный выход команды в плей-офф ЧМ-2026
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Сборная Франции на странице в социальной сети X отреагировала на выход национальной команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года после разгромной победы в матче с Ираком (3:0) во 2-м туре группы I.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

«Победа и квалификация. Наши «синие» выходят в 1/16 финала. Два матча, две победы и путёвка в плей-офф уже в кармане!» — написано в сообщении.

В 1-м туре группового этапа французская национальная команда победила Сенегал (3:1). В 3-м туре подопечные Дидье Дешама встретятся с Норвегией. Игра состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Сборная Франции является финалистом чемпионата мира 2022 года.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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