Сборная Франции отреагировала на досрочный выход команды в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Франции на странице в социальной сети X отреагировала на выход национальной команды в 1/16 финала чемпионата мира 2026 года после разгромной победы в матче с Ираком (3:0) во 2-м туре группы I.

«Победа и квалификация. Наши «синие» выходят в 1/16 финала. Два матча, две победы и путёвка в плей-офф уже в кармане!» — написано в сообщении.

В 1-м туре группового этапа французская национальная команда победила Сенегал (3:1). В 3-м туре подопечные Дидье Дешама встретятся с Норвегией. Игра состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Сборная Франции является финалистом чемпионата мира 2022 года.

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