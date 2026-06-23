Дешам высказался о разгромной победе Франции в матче с Ираком на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о матче с Ираком (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

«Первый тайм был хорош. Возможно, я слишком требователен по отношению к своим футболистам. Но предпочитаю именно такой подход к игрокам, которые у меня есть.

Во втором тайме мы полностью перегруппировались, что были непросто, учитывая произошедшее [приостановку матча из-за непогоды]. Победа — это хорошо. Сегодня мы прошли дальше, но я убеждён, что третий матч будет решающим для итогового положения в группе», — приводит слова Дешама RMC Sport.

В 3-м туре подопечные Дидье Дешама встретятся с Норвегией. Игра состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

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