Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки

Нападающий Усман Дембеле в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ирака. Встреча 2-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 3:0.

Усман Дембеле провёл на поле 68 минут, он был заменён на нападающего Дезире Дуэ. За это время Дембеле отметился голом и результативной передачей. Это его первый матч за всё время выступления на ЧМ. Форвард завершил игру без травм и карточек.

В следующем матче Франция сыграет с Норвегией 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.