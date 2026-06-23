Норвегия — Сенегал: на третьей минуте 2-го тайма Холанд удвоил преимущество Норвегии

В эти минуты проходит матча второго тура группового этапа чемпионата мира между сборной Норвегии и национальной командой Сенегала. Встреча проходит на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде.

На 48-й минуте встречи звёздный нападающий норвежцев Эрлинг Холанд забил гол и удвоил преимущество своей сборной. Ранее на 43-й минуте матча счёт открыл норвежский защитник Маркус Педерсен, вышедший на поле после замены на 13-й минуте.

На момент написания новости начался второй тайм, счёт встречи 2:0 в пользу норвежской сборной.

В матче первого тура сборная Норвегии встречалась с национальной командой Ирака, которую разгромила со счётом 4:1. Сенегал же играл со сборной Франции, где потерпел поражение со счётом 1:3.