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Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки

Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Сенегал: голы, передачи, карточки
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Нападающий Килиан Мбаппе в составе сборной Франции принял участие в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу с национальной командой Ирака. Встреча 2-го тура группы I завершилась победой Франции со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Килиан Мбаппе провёл на поле 90 минут и был заменён в компенсированное ко второму тайму время. За это время он забил два мяча, не сделал ни одной результативной передачи и не получил предупреждение.

Килиан Мбаппе Подробнее

Всего на счету Мбаппе четыре гола в двух матчах на чемпионате мира 2026 года. В следующем матче Франция сыграет с Норвегией 26 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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