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Мбаппе с двумя голами признан лучшим игроком матча Франция — Ирак

Мбаппе с двумя голами признан лучшим игроком матча Франция — Ирак
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча с Ираком (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа I. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 00:00 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Ирак
1:0 Мбаппе – 14'     2:0 Мбаппе – 54'     3:0 Дембеле – 66'    

Мбаппе оформил дубль в игре с Ираком. Нападающий отметился первым голом на 14-й минуте. Второй мяч футболист забил на 54-й минуте.

Всего на чемпионате мира 2026 года Мбаппе забил четыре гола и на текущий момент занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира после нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, поразившего ворота соперников пять раз.

В 3-м туре подопечные Дидье Дешама встретятся с Норвегией. Игра состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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