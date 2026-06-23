Мбаппе с двумя голами признан лучшим игроком матча Франция — Ирак

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча с Ираком (3:0) во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года. Об этом информирует пресс-служба соревнования на странице в социальной сети X.

Мбаппе оформил дубль в игре с Ираком. Нападающий отметился первым голом на 14-й минуте. Второй мяч футболист забил на 54-й минуте.

Всего на чемпионате мира 2026 года Мбаппе забил четыре гола и на текущий момент занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира после нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, поразившего ворота соперников пять раз.

В 3-м туре подопечные Дидье Дешама встретятся с Норвегией. Игра состоится в пятницу, 26 июня. Матч пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США).

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